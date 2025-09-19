Lions-Club vergibt Schülerstipendium für ein englisches Internat

Der Lions-Club Schrobenhausen-Aichach will in Kürze das erste offizielle Schülerstipendium eines Lions-Clubs in Deutschland vergeben. Wie es in einer Mitteilung heißt, will die landkreisübergreifende Vereinigung damit ein Zeichen für Bildung, Engagement und internationale Verständigung setzen – in einer Zeit, in der länderübergreifende Freundschaften nötiger seien denn je. Die Fahrt im nächsten Sommer geht nach England. Der Anmeldeschluss ist am 30. November. Wie der Lions-Club Schrobenhausen-Aichach mitteilt, ist das Förderprojekt einmalig. Das Programm des Schülerstipendiums biete Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren aus der Region die Möglichkeit, in den Osterferien 2026 an einer einwöchigen Summer School in einem renommierten englischen Internat teilzunehmen, heißt es in der Mitteilung.

Eine außergewöhnliche Erfahrung unabhängig vom Elternhaus

„Unser Ziel ist es, Jugendlichen unabhängig vom Elternhaus und vom Einkommen der Familie eine außergewöhnliche Erfahrung zu

ermöglichen“, erklärt der Präsident des Lions Clubs, Stephan Schultes. Die Teilnahme an einer internationalen Summer School stärke Sprachkompetenz, Selbstständigkeit und interkulturelles Verständnis – und eröffne den Jugendlichen neue Perspektiven für ihre persönliche Entwicklung und ihren weiteren Bildungsweg.

Lions-Club zahlt Schulgeld, Unterkunft und Verpflegung

Neben Schulgeld, Unterkunft und Verpflegung übernimmt der Lions Club nach eigenen Angaben gemeinsam mit einer erfahrenen Internatsvermittlung die Organisation des Aufenthalts vor Ort. Die Hin- und Rückreise erfolge in der

Regel individuell, könne in begründeten Fällen jedoch unterstützt werden. „Gerade in einer Zeit, in der internationale

Verständigung und Bildung wichtiger sind denn je, möchten wir als Lions neue Impulse geben – direkt hier aus unserer Region“, so Schultes. (AZ)



Info: Bewerbungsschluss ist der 30. November 2025. Alle Infos und die Bewerbungsunterlagen gibt es online unter: www.lions-stipendium.de.