Vom Schwammerluniversum und den Weiten der menschlichen Seele

In ihrem Lampenschirm nisten wilde Kanarienvögel, als elitäre Reisende führt sie auf dem Kreuzfahrtschiff Zwiegespräche mit einer Möwe. In ihrem Programm „Wände streichen. Segel setzen.“ schlüpft die Kabarettistin Luise Kinseher in verschiedene Rollen und begeistert damit am Freitag das Publikum im Aichacher Pfarrzentrum. Knapp 400 Zuschauerinnen und Zuschauer erleben sie sogar als Opernsängerin oder im Duett mit ihrem Techniker. Los ging es mit einer kleinen Delle im Parkett, dann wurde es ein Riss, schließlich irgendwann ein Loch. Heute sei ihr Wohnzimmer ein Naturparadies, in dem nicht nur alle möglichen Pilze wüchsen, sondern sich auch die sibirische Azurjungfrau angesiedelt habe, erzählt Kinseher. Eine Vorstellung, die das Publikum schmunzeln lässt.

