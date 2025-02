Märkte, Feste, viel Musik: Das ist 2025 in Aichach geboten

Das Aichacher Stadtfest ist ohnehin bei vielen ein fixer Punkt im Jahreskalender. Heuer wird es am 2. und 3. August gefeiert. Doch auch darüber hinaus ist in diesem Jahr in Aichach viel geboten. Nach drei Jahren findet wieder die Gewerbeausstellung Wittelsbacher Land (Wila) statt. Auch viele weitere Termine stehen schon fest. Wir geben einen Überblick.

Aichacher Konzerte: In der Reihe sind ganz unterschiedliche Konzerte zu hören. Am Sonntag, 30. März, 17 Uhr führt das Ensemble Naumann die „Johannespassion“ von Johann Sebastian Bach in der Burgkirche Oberwittelsbach auf. Am Freitag, 11. April, präsentiert das Ensemble Fagotti parlandi mit „Elli, die Dampflok“ ein musikalisches Schauspiel für Kinder. Das Duo TubAkkord kommt am Sonntag, 18. Mai, 19.30 Uhr nach Aichach, am Samstag, 12. Juli, die Unterbiberger Hofmusik. Das Duo Nova wird am Samstag, 25. Oktober, erwartet. Der Aichacher Hoagarten findet am Samstag, 15. November, im Pfarrzentrum statt. Ein weihnachtliches Benefinzkonzert zugunsten von Humanitas Aichach ist für Samstag, 6. Dezember, geplant. Gestaltet wird es von den Chorleitern und Pianisten Christoph Stiglmeir und Wolfgang Kraemer mit Chorleiterin und Sopranistin Sandra Tucker-Halbfell sowie jungen Talenten. Karten zu allen Konzerten 2025 gibt es im Internet unter www.aichach.de/ticketshop sowie in der Aichacher Stadt-Info am Stadtplatz 40.

Große und kleine Wagen werden beim Faschingsumzug wieder durch Griesbeckerzell rollen. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Fasching: Eine Woche nach der Bundestagswahl am 23. Februar erreicht der Fasching seinen Höhepunkt: Am Sonntag, 2. März, wird der Faschingsumzug von Zell ohne See wieder tausende Närrinnen und Narren nach Griesbeckerzell locken. Tags zuvor, am Samstag, 1. März, sorgt die Paartalia für buntes Faschingstreiben auf dem Stadtplatz.

Ostermarkt: Der Ostermarkt findet am Wochenende 22. und 23. März, im und am Sisi-Schloss statt.

Oldtimerschau: Im März oder April - der genaue Termin steht noch nicht fest - wird es auch wieder eine Oldtimerschau in Aichach geben.

Sisi-Ausstellung und Streetfood: Was steht in Aichach nach Fasching an?

Schlemmermarkt: Der Schlemmermarkt wird am Samstag, 12. April, in die Innenstadt locken.

Der Schlemmermarkt findet heuer am 12. April statt. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Sisi-Ausstellung: Die neue Sonderausstellung im Sisi-Schloss ist ab 17. April zu sehen. Sie trägt den Titel „Schräge Vögel & andere Elefanten – Kaiserin Elisabeth und die Tierwelt“.

Das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Wila und Streetfood-Festival: Zuletzt fand die Gewerbeausstellung Wittelsbacher Land (Wila) 2022 in Aichach statt. Turnusgemäß hätte sie 2024 stattgefunden, doch um lokaler Konkurrenz aus dem Weg zu gehen, wurde sie auf 2025 verschoben. Vom 16. bis 18. Mai findet sie nun auf dem Volksfestplatz statt, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Erstmals organisiert die Wila Eventplaner Eric Simanowski mit seiner Firma Xclusive Events aus Nordendorf (Landkreis Augsburg). Seine Premiere in Aichach gab er im September 2024 mit dem Streetfood-Festival. Das soll es auch in diesem Jahr wieder geben, allerdings schon vom 20. bis 22. Juni.

Pfälzer Weinfest: Das Pfälzer Weinfest auf dem Schloßplatz steht vom 6. bis 9. Juni im Veranstaltungskalender.

Elfenfest in Blumenthal: Das Elfenfest wird vom 13. bis 15. Juni in Blumenthal gefeiert.

Auf der Mittelbühne tanzten Elfen ihren federleichten Tanz. Foto: Gerlinde Drexler

Kunstnacht: Die Kunstnacht ist für Freitag, 27. Juni, geplant.

Farbe in die Stadt: Die Kunstnacht ist für 27. Juni geplant. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Future Fair: Nach der Premiere 2024 soll Future Fair am Sonntag, 29. Juni, erneut im Stadtgarten stattfinden. Dann dreht sich bei der Nachhaltigkeitsmesse wieder alles um Natur, Naturschutz und Ressourcenschonung. Aber auch für Spaß und Unterhaltung ist gesorgt.

Volksfest und Stadtfest in Aichach: Der Sommer hat im Wittelsbacher Land einiges zu bieten

Volksfest: Das Aichacher Volksfest wird von Mittwoch, 16. Juli, bis Sonntag, 20. Juli, gefeiert.

Musikfest Blumenthal: Vom 31. Juli bis 3. August bietet das Musikfest Blumenthal einen einfachen Zugang zur klassischen Musik.

Zum Stadtfest treffen sich tausende Menschen in Aichach. Foto: Erich Echter

Stadtfest: Das Aichacher Stadtfest steht am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, im Jahreskalender.

Kunsthandwerkermarkt: Am 6. und 7. September findet der Kunsthandwerkermarkt im und am Sisi-Schloss statt.

In buntes Licht getaucht zeigte sich 2023 die Aichacher Stadtpfarrkirche bei der Museumsnacht. Foto: Erich Echter

Museumsnacht: Die Museumsnacht ist für Samstag, 11. Oktober, geplant.

Kunst-Antik-Markt: Der Kunst-Antik-Markt findet am Wochenende 8. und 9. November im und am Sisi-Schloss statt.

Christkindlmarkt: Gerade erst vorbei, gibt es schon einen Termin für den nächsten Aichacher Christkindlmarkt: Er steht vom 28. November bis 23. Dezember im Veranstaltungskalender. Der Alternative Christkindlmarkt ist am Sonntag, 30. November.

Neujahrskonzert zum Auftakt: Das war 2025 in Aichach bereits geboten

Ausgelassen tanzte die Sopranistin Stefanie C. Braun schon mal beim Neujahrskonzert auf der Bühne. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Aichacher Neujahrskonzert: Mit dem Neujahrsempfang ist die Stadt Aichach ins Jahr gestartet. Mit dem Aichacher Neujahrskonzert unter dem Titel „Ein Feuerwerk unvergesslicher Melodien!“ ging es am Sonntag, 12. Januar, im Pfarrzentrum gleich weiter. Zu hören gab es beliebte und unsterbliche Melodien von Johann Strauß, Franz Lehár oder Emmerich Kálmán aus Welterfolgen wie „Die Fledermaus“, „Das Land des Lächelns“ oder „Die Csárdásfürstin“. Auf der Bühne standen Monika Rebholz (Sopran), Stefanie C. Braun (Sopran), Andreas Sauerzapf (Tenor) und Harrie van der Plas (Tenor). Neben dem Musikgenuss ging es dabei auch um die gute Sache: Der Erlös des Benefizkonzerts geht jedes Jahr an die Kartei der Not, Leserhilfswerk unserer Zeitung.