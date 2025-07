Die Magnusgruppe feiert ihr neues Wasserwerk

Es war klar: Wenn die Magnusgruppe ein Wochenende lang die Fertigstellung ihres neuen Wasserwerks im Aichacher Stadtteil Oberbernbach feiert, dann wird immer wieder in gebührenden Worten herausgestellt, wie wichtig, wie wertvoll Wasser für uns alle ist. Die originellste und damit wohl auch beste Formulierung in dem Zusammenhang wird man auch weiterhin an einer Eingangstür lesen kann. Sie ist in Dialekt gehalten, aber trotzdem für alle auf Anhieb zu verstehen: Mia wissn, wos wirklich zoid, Wasser is des wahre Goid.

