Manfred Grimm aus Kühbach wird in Innsbruck zum Priester geweiht

Manfred Grimm aus Kühbach wird am Samstag, 6. September, in Innsbruck zum Priester geweiht. Zu diesem Anlass macht sich eine ganze Delegation aus der Pfarreiengemeinschaft Kühbach auf den Weg, um dabei zu sein.

Erst im April ist der Jesuit Manfred Grimm in Paris zum Diakon geweiht worden. Er blickt nun mit großer Freude auf diesen nächsten Schritt auf seinem geistlichen Weg. Zuvor hatte Grimm, der 1992 in Friedberg geboren wurde und in Kühbach aufgewachsen ist, in Aichach eine Ausbildung zum Drucker absolviert. Dann gab er seinem Leben eine neue Richtung, besuchte ein Gymnasium für Spätberufene und schloss sich schließlich den Jesuiten an. Die Weihe zum Diakon empfing er in der Kirche Notre-Dame-des-Champs in Paris von Erzbischof von Paris, Laurent Ulrich.

Kühbacher wird mit drei weiteren Kandidaten zum Priester geweiht

In der Jesuiten- und Universitätskirche Innsbruck wird Manfred Grimm nun am Samstag zum Priester geweiht. Der feierliche Gottesdienst beginnt um 14 Uhr. Michael Kardinal Czerny wird Manfred Grimm und drei weitere Kandidaten durch Handauflegung und Gebet zum Priester weihen. Für diesen besonderen Anlass setzt die Pfarreiengemeinschaft Kühbach einen Bus ein, der um 9.30 Uhr am Marktplatz abfährt. Im Anschluss an die Weihe treffen sich alle Gäste zum Stehempfang. Seine Primiz ist für Samstag, 20. September, in Kühbach vorgesehen.

Kühbach erlebt damit bereits die zweite Primiz in diesem Jahr. Im Juli feierte Neupriester Josef Wagner seine Primiz. (mz-)



