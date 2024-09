Nächtliche Randale: Mann beleidigt und bedroht Polizisten in Aichach

Ein 38-jähriger Mann ist in der Nacht zum Dienstag in der Auenstraße in Aichach durch Randale aufgefallen. Als die Polizei einschritt, bedrohte und beleidigte er die Beamten mehrfach.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte auf den 38-Jährigen aufmerksam geworden, weil er gegen 4 Uhr mehrere Gegenstände auf die Straße warf. Als ihn die Beamten darauf ansprachen, reagierte er aggressiv. Es stellte sich heraus, dass der Randalierer betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,0 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen deshalb in Gewahrsam und brachten ihn in den polizeilichen Arrest. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung. (AZ)