Aus dem Ural nach Binnenbach: Marina Schmidberger ist „angekommen“

Marina Schmidberger lebt im Aindlinger Ortsteil Binnenbach und arbeitet in der individuellen Schwerbehinderten-Assistenz beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Augsburg. In ihrer Freizeit engagiert sich die 47-Jährige ehrenamtlich in der Sozialberatung des Christlichen Integrationszentrums Augsburg, einer Anlaufstelle für Migranten, und im Aindlinger Verein „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“. Nach dem Tod der Vereinsgründerin Heidi Bentele 2021, wählte das Team Schmidberger zur Vorsitzenden. Sie wird oft mit Nöten der krebskranken Kinder in Gomel und mit Problemen von Flüchtlingen und Migranten konfrontiert. Diese Erfahrung hat sie gelehrt, was rechtzeitige Hilfe im Leben eines Menschen bewirken kann. Die überzeugte Christin glaubt fest daran, dass Nächstenliebe kein Gefühl ist, sondern eine Tat.

