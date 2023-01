18-jähriger Autofahrer prallt bei Markt Indersdorf gegen Baum

Im Gemeindegebiet von Markt Indersdorf prallt ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Fiat gegen einen Baum. Bei dem Unfall werden er und zwei 17-Jährige verletzt.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Wagen im Landkreis Dachau von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann war um kurz vor 19 Uhr auf der Kreisstraße DAH9 von Markt Indersdorf in Richtung Vierkirchen unterwegs gewesen. In seinem Fiat befanden sich außer ihm zwei 17-jährige Insassen.

Unfall bei Indersdorf: 18-jähriger Fahrer und 17-jährige Insassen müssen in Klinik

Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahranfänger kurz nach der Einmündung nach Daxberg (Weichs) aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und stieß gegen den Baum. Alle drei Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste abtransportiert werden. (nsi)