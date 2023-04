Brand in Mehrparteienhaus: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Markt Indersdorf bricht nachts Feuer aus. Ein Rauchmelder schlägt an. Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

In einem Mehrparteienhaus in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) ist es am Sonntag zu einem Brand gekommen. Das Feuer im Treppenhaus des Gebäudes an der Maroldstraße wurde der Integrierten Leitstelle gegen 4.30 Uhr gemeldet.

Wie die Polizei Dachau mitteilte, war es einem Rauchmelder im Wohnzimmer eines Appartements im zweiten Stock zu verdanken, dass die Bewohner der Wohnung rechtzeitig auf den Brand im Hausflur aufmerksam wurden. Als sie dem Warnton nachgingen, stellten sie starken Rauch an ihrer Wohnungseingangstüre fest und riefen sofort die Feuerwehr.

Feuer in Mehrparteienhaus in Markt Indersdorf greift auf Wohnungstüre über

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits auf die Eingangstüre übergegriffen. Ein davor abgestelltes Paar Schuhe war verbrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Wohneinheiten übergriffen. Laut Polizei entstand nur ein geringer Schaden. Die beiden Bewohner des Appartements und ein Gast, der sich dort aufhielt, ließen sich vorsorglich medizinisch versorgen. Sie zogen sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung übernommen. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegen. (nsi)