Brand in Wäscherei in Markt Indersdorf verursacht 100.000 Euro Schaden

In einer Wäscherei in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau hat ein Feuer einen Schaden von 100.000 Euro angerichtet. Die Kripo hat eine Vermutung zur Brandursache.

Ein Brand in einer Wäscherei im Landkreis Dachau hat am Mittwoch einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Das Feuer brach gegen fünf Uhr in der Früh in einem Geschäftsgebäude in Karpfhofen, einem Ortsteil von Markt Indersdorf, aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten ihn. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Feuer in Wäscherei in Karpfhofen: Kripo geht von Selbstentzündung aus

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Am Mittwoch war die Brandursache zunächst unklar. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass die Ausbruchsstelle des Brandes zweifelsfrei im Inneren der Halle lokalisiert werden konnte. Es werde von einer Selbstentzündung im Bereich der gelagerten verschmutzten sowie bereits gewaschenen Wäsche ausgegangen. Der Polizei zufolge ergaben sich weder Hinweise auf eine vorsätzliche noch auf eine fahrlässige Brandlegung. (nsi)