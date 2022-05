Pedelec-Fahrer wird bei Unfall in Indersdorf schwer verletzt

Ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt in Markt Indersdorf ohne Fremdeinwirkung auf die Straße. Er muss ins Krankenhaus Dachau eingeliefert werden.

Ein 75-jähriger Mann ist am Donnerstag in Markt Indersdorf mit seinem Pedelec gestürzt. Der Senior zog sich schwere Verletzungen zu.

Wie die Polizei Dachau mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr. Der 75-Jährige war auf der Freisinger Straße in unbekannter Richtung unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann allein beteiligt zu Sturz. Er musste schwer verletzt in das Klinikum Dachau eingeliefert werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern noch an. (AZ)