Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt im Gemeindegebiet von Markt Indersdorf

Zwischen Weichs und Glonn (Markt Indersdorf, Landkreis Dachau) ist am Sonntag ein tödlicher Unfall geschehen. Dabei starb ein 36-jähriger Motorradfahrer.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) ums Leben gekommen. Der 36-Jährige war gegen 10.50 Uhr auf der Staatsstraße 2054 zwischen Weichs und dem Indersdorfer Ortsteil Glonn unterwegs.

Der Freisinger fuhr mit seiner Honda von Weichs in Richtung Glonn. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor er im Kurvenbereich aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenspur. Dort stieß er mit dem Ford eines entgegenkommenden 46-Jährigen zusammen, der in Richtung Weichs unterwegs war. Der Motorradfahrer starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Tödlicher Unfall bei Glonn: Staatsstraße 2054 sieben Stunden gesperrt

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft München II wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle bestellt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Staatsstraße 2054 wurde zwischen Glonn und Weichs während der Unfallaufnahme für circa sieben Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Weichs leitete den Verkehr um und sicherte die Unfallstelle ab. Gegen 18.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt. (nsi)