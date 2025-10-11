Marktbücherei: Erwachsene müssen jetzt einen Jahresbeitrag zahlen

Bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Pöttmes ging es unter anderem um die Marktbücherei und den Bedarfsplan für die Kindergärten.

Die Marktbücherei Pöttmes konnte 50 Jahre gratis genutzt werden, ab 1. November werden für jeden Erwachsenen zwölf Euro im Jahr fällig. Kinder und Jugendliche, die über die Schule ausleihen, zahlen weiter keine Gebühr. Wie man bei Online-Ausleihen verfährt, das ist noch zu klären. Thomas Huber sprach sich grundsätzlich gegen Gebühren aus und stimmte als einziger gegen den Erlass einer Satzung für die Benutzung und für die Gebühren.

Kindergärten in Pöttmes: Freie Plätze werden für Nachzügler aufgehoben

Als es um den Bedarfsplan für die Kindergärten ging, betonte Bürgermeister Mirko Ketz: „Wir können unseren Bedarf erfüllen, auch in Zukunft. Wir sind gut aufgestellt.“ Bei der weiteren Entwicklung gelte es, die Anmeldungen im Winter abzuwarten. Der Personalschlüssel wird erst wieder bei den Beratungen über den nächsten Haushalt ein Thema sein. Das gute Dutzend an freien Plätzen, so der Bürgermeister, brauche man für eventuelle Zuzüge im Laufe des Jahres.

Marina Mörmann (Bürgerblock) trug den Bericht für Jugend (Dominik Fischer, der Jugendreferent, fehlte entschuldigt), Kindergarten, Hort und Soziales vor. Sie wies darauf hin, dass am 16. November ein neues Jugendparlament gewählt wird: „Es wäre sehr schade, wenn wir diese kleine, aber wertvolle Gruppierung auflösen müssten.“

Die Kosten für die Montagsfahrten bei der Schülerbeförderungen um 11.20 Uhr betragen 1744 Euro. Der Auftrag war an die Firma 1A Smart GbR gegangen. Manfred Graser (Bürgerblock) sprach von einem unbekannten Unternehmen: „Das ist unglücklich gelaufen.“ Es war von Anlaufschwierigkeiten die Rede.