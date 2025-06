Kühbach feiert am Wochenende sein Marktfest mit Schmankerln, Spielen und Musik

In Kühbach findet an diesem Wochenende, 28. und 29. Juni, das Marktfest statt. Los geht‘s einer Mitteilung der Gemeinde zufolge auf dem Kühbacher Marktplatz am Samstag gegen 18 Uhr.

Das Speisenangebot reicht von Currywurst und Steaksemmeln (Feuerwehr Stockensau) über Wildburger (Feuerwehr Unterbernbach) und Gyrossemmeln (Motorradsportclub Kühbach) bis hin zu Crêpes (Feuerwehr Kühbach). Die Fischerfreunde Kühbach bieten Steckerlfische und Riesenbrezen an. Von der Metzgerei Rupp gibt es Rollbraten. Auch für ein reichhaltiges Getränkeangebot ist an mehreren Ständen gesorgt. Unter anderem gibt es Aperol (MSC), Weinschorle (Pfarrei St. Magnus), Bier, Limo und Weizen (TSV) sowie Mixgetränke (Vereinigte Schützen Kühbach). Die Stockschützen des TSV Kühbach versorgen die Besucherinnen und Besucher mit Eis.

Marktlauf, Spiele und Kinderkarussell beim Kühbacher Marktfest

Der Förderverein „Die Brücke“ von der Grund- und Mittelschule organisiert einen Marktlauf und einen Losstand. Die Kühbacher Feuerwehr veranstaltet Spiele. Außerdem gibt ein Kinderkarussell sowie einen Luftballonkünstler beim Marktfest. Der Musikverein Kühbach übernimmt die musikalische Umrahmung am Samstag. Am Sonntag findet ein Mittagstisch statt, mit dem das Marktfest ausklingt. (AZ)