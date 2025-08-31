An seinem 75. schüttelt Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter viele Hände

Als Schützenkönig machte der Opa eine gute Figur, ebenso wie als Fußballspieler, Blutspender, Skifahrer oder als Kommandant der Feuerwehr. Die neun Enkel von Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter ließen am Samstag in einer kleinen Einlage zum 75. Geburtstag des Tödtenrieders das Leben von Opa und Oma Revue passieren. Unter den Gratulanten im Feuerwehrhaus in Tödtenried waren viele Vertreter von Vereinen, Mitglieder des Gemeinderates, politische Weggefährten oder auch der Altomünsterer Altbürgermeister Konrad Wagner, unter dem Echter im Bauamt der Nachbargemeinde gearbeitet hatte.

