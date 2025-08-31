Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Martin Echters 75. Geburtstag: Ein Fest voller Erinnerungen und Überraschungen

Tödtenried

An seinem 75. schüttelt Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter viele Hände

Seine neun Enkel haben eine Einlage über das Leben ihres Opas vorbereitet. Doch zum Geburtstag gratulieren auch viele Vereinsvertreter und Wegbegleiter.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    Der Schützenverein Tödtenried gratulierte dem Altbürgermeister zu seinem 75. Geburtstag: (von links) Vorsitzender Harald Reiserer, sein Stellvertreter Karsten Klabis, Martin Echter.
    Der Schützenverein Tödtenried gratulierte dem Altbürgermeister zu seinem 75. Geburtstag: (von links) Vorsitzender Harald Reiserer, sein Stellvertreter Karsten Klabis, Martin Echter. Foto: Gerlinde Drexler

    Als Schützenkönig machte der Opa eine gute Figur, ebenso wie als Fußballspieler, Blutspender, Skifahrer oder als Kommandant der Feuerwehr. Die neun Enkel von Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter ließen am Samstag in einer kleinen Einlage zum 75. Geburtstag des Tödtenrieders das Leben von Opa und Oma Revue passieren. Unter den Gratulanten im Feuerwehrhaus in Tödtenried waren viele Vertreter von Vereinen, Mitglieder des Gemeinderates, politische Weggefährten oder auch der Altomünsterer Altbürgermeister Konrad Wagner, unter dem Echter im Bauamt der Nachbargemeinde gearbeitet hatte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden