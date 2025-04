SG Mauerbach feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen

Kürzlich fand im Sport- und Gemeinschaftshaus Mauerbach (Stadt Aichach) die 50. Hauptversammlung der SG Mauerbach statt. Vorsitzender Wolfgang Mayr konnte dazu rund 60 Teilnehmer begrüßen. Mayr lobte in seinem Bericht den großen Zusammenhalt innerhalb des Vereins bei den vielen Arbeitsdiensten, Festen und Veranstaltungen, um die Sportanlage immer gut zu präsentieren. Dies gilt natürlich auch für das anstehende Festwochenende zum 50. Jubiläum der SGM, das von Freitag, 20. Juni, bis Sonntag 22. Juni, gefeiert wird. Freitags wird eine Party mit DJ im Zelt abgehalten, am Samstag ein Festabend gefeiert und am Sonntag ein Sommer- und Sportfest mit großem Mittagstisch.

Geschäftsführer Franz Held berichtete von stabilen Mitgliederzahlen mit aktuell 761 gemeldeten Mitgliedern, davon mit 38 Prozent ein enorm hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren. Auch die Finanzen bezeichnete Held als stabil, wobei durch die deutlich gestiegenen Unterhaltskosten des Sport- und Gemeinschaftshauses und der Sportanlagen enorme Kosten aufkommen. Durch geschicktes und sparsames Wirtschaften gepaart mit vielen organisierten Festen und Veranstaltungen wird man auch künftig die finanziellen Belastungen stemmen können.

Sportlich berichteten die Spartenleiter und Jugendleiter vom großen Engagement aller Trainer, Übungsleiter und Helfer im Verein. Johannes Miesl und Mathias Pokorny zeichneten für Fußball und Jugendfußball verantwortlich, Lisa Mair berichtete über Tennis, Anett Heckmann übernahm Gymnastik und Kinderturnen, Moritz Schotte zeigte die Aktivitäten der Stockschützen auf. Für die Reit- und Voltigierabteilung, im weiten Umkreis das einzige Angebot und arbeits- und kostenmäßig ein enormer Posten, übernahmen Anna Tschacha und Ulli Hörl die Sportberichte.

