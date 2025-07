Sportgemeinschaft feiert drei Tage lang ihr Jubiläum

Die Sportgemeinschaft (SG) Mauerbach (Stadt Aichach) feierte drei Tage lang ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum. Ziel des Vereins war es, ein Fest für jede Altersgruppe anzubieten, unter anderem mit einer Party mit DJ im Zelt, einem Festabend und einem Sport- und Sommerfest. Bei herrlichen Temperaturen zeigte sich der Wettergott als SGMler, und so startete der erste Tag mit großartiger Stimmung und einer supertollen Party. Gute Stimmung und cooler Partysound waren Trumpf und die professionelle Organisation verdient ein riesengroßes Lob. Der Festabend stand ganz im Zeichen der Geschichte der SGM, das Sportheim war proppevoll und bei gelöster Stimmung war von den Gründungsmitgliedern bis zu den aktiven Sportlern alles vertreten. Die Gründungsmitglieder wurden vom 1. Vorsitzenden Wolfgang Mayr mit einem kleinen Geschenk überrascht, eine Flasche Wein der Prägung “Chateau Maurabo” und einer Ausgabe der ersten Festschrift der SGM zur damaligen Sportheimeinweihung. Gottfried Mangold wurde für seine großen Verdienste als Ehrenmitglied geehrt. Am dritten Tag war dann das Gelände zunächst auf Sport getrimmt, die SGM D-Jugend hatte die Münchner Löwen zu Gast, ein Leckerbissen für Fans des Jugendfußballs. Anschließend zeigten die SGM-Voltigiererinnen ihr Können mit einer souveränen Vorstellung vor den begeisterten Besuchern. Der Mittagstisch und das anschließende Kuchenbuffet waren erstklassig wie das ganze Wochenende und die Spiele, unter anderem ein Elfmeterwettbewerb, ein Latterlschießen der Stockschützen und eine Kinderolympiade bereiteten jung und alt viel Spaß. Ohne Zweifel hat sich die SGM an diesem Wochenende von der besten Seite gezeigt.

