Ladesäulen für E-Autos: In Aichach wird das Angebot ausgebaut

Menschen, die mit Elektroautos in Aichach unterwegs sind, können sich über eine bessere Ladeinfrastruktur freuen. Gemeinsam mit der Paartal-Energie GmbH, die Ökostrom aus kommunaler Hand bietet, baut die Stadt das Angebot an Ladesäulen weiter aus.

Laut Mitteilung sind derzeit in der Stadt bereits drei DC-Schnelllader und vier AC-Ladestationen der Paartal-Energie in Betrieb. In zentraler Lage, direkt am Milchwerk an der Theodor-Heuss-Straße 20, stehen die drei DC-Ladestationen mit einer Ladeleistung von 50 beziehungsweise 150 Kilowatt (kW) zur Verfügung. Jede der Ladesäulen verfügt über zwei Ladepunkte, sodass bis zu sechs Elektroautos gleichzeitig geladen werden können – während ihre Fahrerinnen oder Fahrer beim Einkaufen sind.

In der Krankenhaus- und der Mozartstraße gibt es zudem jeweils zwei AC-Ladesäulen mit einer Leistung von 22 kW, ebenfalls mit je zwei Ladepunkten. Laut Mitteilung der Kliniken an der Paar können Interessierte ihr Auto aufladen, während sie einen Patientenbesuch im Aichacher Krankenhaus absolvieren.

In Aichach wird es 18 Ladepunkte der Paartal-Energie geben

Zwei weitere DC-Schnelllader sind bereits gebaut und werden in Kürze in Betrieb genommen: Demnach können sich Elektroautobesitzer dann in der Sudetenstraße über zwei DC-Schnelllader mit einer Leistung von 150 kW freuen.

Insgesamt sind in Aichach dann 18 Ladepunkte im Paartal-Energie-Design verfügbar. Ein weiterer Ausbau der Infrastruktur ist geplant. Alle Ladestationen werden ausschließlich mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Bürgermeister Klaus Habermann spricht von einem wesentlichen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Region und betont: „Gleichzeitig bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern eine komfortable Möglichkeit, ihre Elektrofahrzeuge aufzuladen, zum Beispiel beim Einkaufen. Wir schaffen somit einen echten Mehrwert für Aichach und machen Elektromobilität alltagstauglich.“

Der Lade- und Bezahlvorgang ist unkompliziert: Freigeschaltet werden die Ladestationen mittels Smartphone-App oder RFID-Chipkarte. Die Ladestationen akzeptieren dabei die Ladekarten und Apps verschiedener Anbieter und Roaming-Partner. Zudem sind die Schnellladesäulen mit einem Kreditkartenterminal ausgestattet. Dadurch ist das Laden auch mittels EC- oder Kreditkarte möglich.

Hinter der Paartal-Energie stehen Kommunen aus der Region als Gesellschafter. Die Stadt Aichach, das Kommunalunternehmen Hohenwart, die Stadtwerke Schrobenhausen, die Märkte Kühbach und Inchenhofen sowie die Gemeinde Dasing haben sich zusammengetan, um gemeinsam mit der Energie Südbayern GmbH eine zukunftsfähige Stromversorgung in die eigene Hand zu nehmen. (AZ)