Mercedes-Fahrerin gefährdet auf B300 andere und verursacht Unfall

Mehrere Mitteilungen sind am Mittwoch bei der Polizei eingegangen über einen Mercedes, der entgegenkommende Fahrzeuge auf der Bundesstraße B300 gefährdet und einen Unfall verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Die Fahrerin, eine 45-jährige Frau, stoppte die Polizei schließlich

Die 45-jährige Autofahrerin war mit ihrem Mercedes gegen 21.15 Uhr von Dasing kommend auf der B300 in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Zunächst touchierte die Frau laut Polizei im Bereich der Autobahnüberführung einen Leitpfosten am Fahrbahnrand und fuhr anschließend in Schlangenlinien in Richtung Aichach weiter.

Frau fährt auf der Überholspur der Gegenfahrbahn

Zwischen den Anschlussstellen Aichach-West und Aichach-Süd fuhr die Beschuldigte über eine längere Strecke auf der Überholspur der Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste ein auf dieser Spur entgegenkommender Ford Transit auf die rechte Spur wechseln und rammte dadurch einen daneben fahrenden VW.

Beide Fahrzeugführer blieben bei der Kollision unverletzt. Die Unfallverursacherin fuhr, ohne anzuhalten, in Schlangenlinien weiter und konnte wenig später im Bereich Schrobenhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden.

Weitere Gefährdete sollen sich bei der Polizei melden

Wie sich herausstellte, stand die Fahrerin sowohl unter Alkohol- als auch Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Besitzes von Betäubungsmitteln.

Weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 in Verbindung zu setzen. (bac)