Mering

11:04 Uhr

Schlagerstar Ben Zucker tritt in Mering auf: Wir verlosen Karten

Der Schlagersänger Ben Zucker tritt am Samstag in Mering auf.

Beim Badanger-Festival in Mering steht am Samstag, 16. Juli, Ben Zucker auf der Bühne. Wer seinen Auftritt miterleben will, kann an unserer Verlosung teilnehmen.

Das große Badanger-Festival in Mering rückt näher. Am Samstag, ab 20 Uhr tritt dabei Schlagerstar Ben Zucker auf. Für sein Konzert verlosen die Aichacher Nachrichten Karten. Wer am 16. Juli das Festival besuchen will, soll uns bis Mittwoch, 13. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Zucker" an redaktion@aichacher-nachrichten.de schicken und dabei bitte den vollständigen Namen und die Adresse mit Telefonnummer angeben. Karten werden für die Gewinner am Veranstaltungsbüro hinterlegt Wir verlosen unter allen Einsendungen dreimal zwei Karten. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Karten beim Veranstaltungsbüro am Haupteingang an der Josef-Scherer-Straße hinterlegt. Zu kaufen gibt es die Karten bei der Gemeinde Mering und Getränke Ehrenreich in Kissing sowie direkt bei Acky Resch unter 0178/1629765. Außerdem werden sie über Eventim und angebundene Vorverkaufsstellen, darunter auch der AZ-Ticketservice, vertrieben. (AZ)

