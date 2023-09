Vierzügiges Gymnasium Mering möglich? Machbarkeitsstudie soll das klären

Die Prognose der Schülerzahlen zeigt: Der Anstieg in den kommenden Jahren fällt am Gymnasium Mering besonders groß aus. Eine Machbarkeitsstudie soll Erweiterung prüfen.

Bis zum Jahr 2034 sollen die Schülerzahlen am Gymnasium in Mering um 42 Prozent steigen. Das haben zumindest die Prognosen des Instituts für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik, kurz SAGS, ergeben, die Ende Juni im Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule des Kreistags Aichach-Friedberg vorgestellt wurden. Anlass genug für die CSU-Kreistagsfraktion einen Antrag an die Verwaltung zu stellen, ob eine Aufstockung der Schule möglich ist. Auf diese Frage gab es nun im Bauausschuss eine Antwort.

Laut Sachgebietsleiter Manuel Hitzler ist eine Aufstockung des Gebäudes relativ einfach möglich: "Eine ausreichende Statik ist vorhanden ebenso wie bereits eingebaute Einschraubhülsen in der obersten Geschossdecke." Auch die technische Gebäudeausrüstung könne größtenteils verlängert werden - einzige Ausnahme: die Lüftungsanlage. Eine komplette Aufstockung könnte so 18 Klassenräume, einen Ausweichraum, zwei Lernlandschaften, zwei Lichthöfe und einen WC-Kern bringen. Eine Teilaufstockung immerhin zwölf Klassenräume und einen Ausweichraum. "Um eine genauere Aussage treffen zu können, müsste man eine Machbarkeitsstudie machen", so Hitzler. In diesem Zusammenhang solle gleichzeitig der Bedarf für Sportstätten mit überprüft werden.

Bauausschuss stimmt für Machbarkeitsstudie zum vierzügigen Gymnasium Mering

Dafür zeigte sich die Mehrheit des Bauausschusses offen. Lediglich Johannes Hatzold (FW) stimmte dagegen. "Vor dem Hintergrund knapper Kassen hat sich uns die Frage gestellt, ob es tatsächlich nötig ist, ein Gymnasium zu erweitern, wenn andere nicht voll ausgelastet sind", sagte Hatzold. Von den anderen Ausschussmitgliedern kamen dagegen Hinweise auf die Realschule Mering. "Wir sehen es kritisch, dass sich die Machbarkeitsstudie nur auf das Gymnasium in Mering bezieht und nicht auch auf die Realschule", sagte Monika Gebhard (Grüne). Darauf erklärte Landrat Klaus Metzger ( CSU), dass es bei der Realschule nicht um eine Erweiterung, sondern um eine Sanierung geht. "Bei Bedarf ermöglicht die Sanierung aber auch mehr Klassenzimmer, die den Bedarf decken können", so Metzger. Ohnehin stellte er klar: "Bevor wir an eine Aufstockung am Meringer Gymnasium denken, müssen wir an die Realschule ran." Die Machbarkeitsstudie nehme die Entscheidung für oder gegen eine Aufstockung oder deren genauen Zeitpunkt aber nicht voraus.

Für die Auswertung sollen nun die Mittel in die Haushaltsplanung 2024 aufgenommen werden. In der Machbarkeitsstudie soll außerdem das Thema Verkehr mit in die Bewertung einfließen.

