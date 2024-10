„Metal Night“ lockt Freunde der härteren Klänge ins Pfarrzentrum

Wer es neben der Museumsnacht in Aichach gerne etwas „härter“ liebte, den zog es am Samstagabend ins Pfarrzentrum St. Michael. Dort fand am gleichen Abend die erste „Metal Night“ statt.

Vier Bands standen auf der Bühne. Den Anfang machte Unrivaled, gefolgt von Aerbe,

Bragi und Panic Patronum, welche die Veranstaltung auch mitorganisiert hatten.

Gut 50 „Metal“-Freunde bei „Metal Night“ in Aichach

Etwas mehr als 50 „Metal-Freunde“ hatten sich vor der Bühne eingefunden, um gemeinsam den etwas härteren Tönen zu frönen.