In „Mini-Kühbach“ regiert eine Bürgermeisterin mit dem Stadtrat

Schule und Schulgelände in Kühbach verwandelten sich für fünf Tage in ein Zentrum voller Kreativität, Gemeinschaft und kindlicher Neugier: Dort entstand eine „Ministadt“. Organisiert vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg, bot sie 77 Kindern und Jugendlichen ein außergewöhnliches Ferienerlebnis.

Die Kinder und Jugendlichen erfuhren, wie wichtig Zusammenarbeit, Kommunikation und gegenseitige Wertschätzung für ein funktionierendes Gemeinwesen sind. Unter der Leitung von Chris Götz, Anna Häusler und Alexandra Schneider sorgten die insgesamt 13 engagierten Betreuerinnen und Betreuer vom Kreisjugendring für einen reibungslosen Ablauf und eine liebevolle Begleitung der jungen Stadtbewohner.

In der Ministadt gibt es für die Arbeit Taler

In der Ministadt gab es ein eigenes Arbeitsamt, das für die Vergabe der Arbeitsplätze zuständig war. Mit ihrer persönlichen Lohnkarte konnten die Kinder direkt zu ihrer gewählten Arbeitsstelle gehen und sich dort anmelden. Bezahlt wurden sie in Talern, der städtischen Währung. Die konnten sie auch sogleich wieder ausgeben.

In zahlreichen Berufen, etwa bei der Bank, dem Bauhof, der Stadtreinigung, im Postamt, Blumenladen, an der Beautystation, in der Schreinerei, Schneiderei, Gärtnerei, im Kino und vielen weiteren Stationen, konnten die jungen Stadtbewohner arbeiten. Bei ihrer Berufswahl nutzten die Kinder und Jugendlichen die Freiheit, sich ganz nach ihren Interessen und Talenten einzubringen, was sich in den strahlenden, zufriedenen Gesichtern deutlich widerspiegelte.

Vom Rathaus bis zur Werkstatt: Kinder gestalten die Ministadt

Vom Rathaus bis zur Werkstatt und Kreativstation gestalteten die Teilnehmenden ihre Stadt selbst und lernten dabei spielerisch, wie demokratisches Zusammenleben funktioniert. Es wurde sogar auch eine Bürgermeisterin und ein Stadtrat gewählt, der sich in der Woche zu Sitzungen traf, Gesetze festlegte und Beschlüsse fasste. Ein wichtiger Punkt war dabei das Abschlussfest der Ministadt am letzten Tag.

Das Abschlussfest war ein bewegender Moment für alle Beteiligten. Die Aula der Schule verwandelte sich in einen lebendigen Treffpunkt, an dem Kinder, Eltern, Ehrengäste und Helfer gemeinsam die Erlebnisse der Woche Revue passieren ließen. Chris Götz vom Kreisjugendring bedankte sich bei allen, die das Ferienprogramm möglich gemacht haben.

Kühbacher Bürgermeister trifft auf Ministadt-Bürgermeisterin

Die Ministadt-Bürgermeisterin Frieda Müller teilte ihre Vision für zukünftige Ferienprogramme und wünschte ein gutes Gelingen des Festes. Auch ihr erwachsener Kollege, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, war voll des Lobes. „Der Weg ist geebnet für die Zukunft mit der neuen Bürgermeisterin“, sagte er an die Ministadt-Bürgermeisterin gerichtet.

Eine schwungvolle Tanzeinlage der Kinder sorgte für ausgelassene Stimmung. Die Aula füllte sich mit Applaus und zufriedenen Gesichtern. Bei Kaffee, Kuchen und anregenden Gesprächen klang der Nachmittag in entspannter Atmosphäre aus.