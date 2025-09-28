Cannabis konsumiert: Polizei zieht Rollerfahrer (37) aus dem Verkehr

Drogentypische Ausfallerscheinungen hat die Polizei am Freitag beim 37-jährigen Fahrer eines Rollers in Aichach festgestellt. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

Die Polizei kontrollierte den Mann kurz nach 17 Uhr in der Donauwörther Straße. Der 37-Jährige räumte laut ihrer Mitteilung den Konsum von Cannabis ein. Er wurde deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Polizei stellte außerdem fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. (AZ)