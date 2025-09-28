Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Mit Cannabis Roller gefahren: Aichacher Polizei stoppt 37-Jährigen

Aichach

Cannabis konsumiert: Polizei zieht Rollerfahrer (37) aus dem Verkehr

Die Polizei kontrolliert den 37-Jährigen am Freitag in Aichach. Er hat drogentypische Ausfallerscheinungen. Das ist noch nicht alles.
Von Carmen Jung
    • |
    • |
    • |
    Die Aichacher Polizei zog am Freitag einen 37-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr.
    Die Aichacher Polizei zog am Freitag einen 37-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Drogentypische Ausfallerscheinungen hat die Polizei am Freitag beim 37-jährigen Fahrer eines Rollers in Aichach festgestellt. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

    Die Polizei kontrollierte den Mann kurz nach 17 Uhr in der Donauwörther Straße. Der 37-Jährige räumte laut ihrer Mitteilung den Konsum von Cannabis ein. Er wurde deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Polizei stellte außerdem fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden