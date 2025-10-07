Mit dieser Nominierung erzeugt die SPD Aufbruchstimmung

Die Überraschung ist den Genossinnen und Genossen in jedem Fall gelungen: Klaus Habermann kandidiert bei der Kommunalwahl im März für den Posten als Landrat im Wittelsbacher Land. Dass sich der Sozialdemokrat nach fast 30 Jahren als Bürgermeister in Aichach für die Nachfolge von Klaus Metzger bewirbt – damit hatte sicher kaum einer gerechnet.

Nun wird es sicher den einen oder den anderen geben, der angesichts der Nominierung die Stirn runzelt. Habermann ist 72 Jahre alt, am Ende einer möglichen Amtszeit als Landrat wäre er 78. Dass die SPD ihre Hoffnung auf einen Mann setzt, der am Ende seiner politischen Karriere steht, sorgt womöglich nicht bei allen für Begeisterung.

Habermanns Alter ist zugleich seine größte Stärke

Sein Alter beziehungsweise seine Erfahrung ist allerdings zugleich Habermanns größte Stärke. Nach fast 30 Jahren als Bürgermeister sowie zwölf weiteren als Stadtrat weiß er, wie Lokalpolitik funktioniert. Außerdem: Er kennt nur zu gut die Sorgen und Herausforderungen, die Kommunen beschäftigen. Und: Habermann ist auch über Aichach hinaus bei Wählerinnen und Wählern bekannt – was ein weiterer Vorteil sein kann.

Ob man seine Landratskandidatur gut findet oder nicht – eines muss man der SPD lassen. Mit der Nominierung Habermanns ist es den Genossinnen und Genossen in jedem Fall gelungen, so etwas wie Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und die können die Sozialdemokraten, die bei der Bundestagswahl in der Region nur zehn Prozent holten, allemal gut gebrauchen.