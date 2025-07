Windkraft im Landkreis Aichach-Friedberg kommt nur schleppend voran

Viele Jahre herrschte Flaute in Sachen Windkraft im Wittelsbacher Land. Nichts ging mehr, nachdem die Windräder bei Friedberg, im Blumenthaler Forst und am Baarer Berg gebaut waren – die 10-H-Regel und der Landtagswahlkampf 2013 bremsten neue Projekte aus. Frischer Wind kam erst wieder in den Jahren 2022 und 2023 mit der Lockerung der Abstandsregel in Bayern und vor allem mit der Verabschiedung des Wind-an-Land-Gesetzes durch die Bundesregierung auf. Seitdem gibt es konkrete Flächenziele, die bis 2032 erfüllt sein sollen.

