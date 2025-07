Wie im SanDepot ein Handschuh zum Kunstwerk avanciert

Wie weit kann sich ein Handschuh herumtreiben – und was erzählt er dabei über unser Sehen, Denken, Fühlen? Mit dieser ungewöhnlichen Frage fordert Petra Annemarie Schleifenheimer das Publikum der diesjährigen, am Samstag eröffneten Mitgliederausstellung des Kunstvereins Aichach im SanDepot zum Mitmachen auf. Ihr Projekt mit dem Titel „Der blaue Passagier“ ist einer von rund 50 künstlerischen Beiträgen, die bis zum 10. August in der ehemaligen Sanitätsdepot-Halle an der Donauwörther Straße zu sehen sind.

