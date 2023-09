Aichach

vor 39 Min.

Die Mittelalterlichen Markttage 2023: Das ist in Aichach geboten

Artikel anhören Shape

Von Freitag bis Sonntag taucht Aichach bei den Mittelalterlichen Markttagen in frühere Zeiten ein. Was an den drei Tagen auf und neben den Bühnen geboten ist.

Aichach dreht die Zeit zurück: Von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, feiert die Stadt wieder die Mittelalterlichen Markttage. In der historischen Altstadt lebt drei Tage lang das Mittelalter wieder auf. Ritter schlagen ihre Lager auf, am Unteren Stadtplatz entsteht ein Handwerkerviertel. In der ganzen Stadt bieten Händler ihre Waren feil und können sich die Gäste bei Gastronomen stärken. An den drei Festtagen ist auf vier Bühnen und auch drumherum viel geboten. Für Kinder gibt es das Kinderspectaculum im Spitalgarten, aber auch im übrigen Festbereich können sie sich vergnügen. Hier das Programm: Programm der Mittelalterlichen Markttage Aichach – Freitag, 8. September (18 bis 24 Uhr): Festgelände 18 Uhr Einzug zur Eröffnung der Markttage vom Rathaus zur Bühne 1 am Schloßplatz 24 Uhr Nachtwächterruf

Bühne am Schloßplatz (Bühne 1): 19 Uhr Trollfaust 20.15 Uhr Aichacher Volkstheater mit "Der Kuhdieb" 21 Uhr Hexe Beltana 22 Uhr Trollfaust

Lesen Sie dazu auch Aichach Plus Roswitha Kappler lässt Kinder spielen wie im Mittelalter

Aichach-Friedberg Leibeigene gab es noch vor über 200 Jahren im Wittelsbacher Land

Aichach-Friedberg Mittelalter, Jubiläen, Freilichttheater: Das ist 2023 in und um Aichach los Bühne am Unteren Stadtplatz (2): 19 Uhr Hexe Beltana 20 Uhr Gebrüder Schlimmm 20.30 Uhr Salomes Töchter 21.30 Uhr Gebrüder Schlimmm 23 Uhr Salomes Töchter & Marbun

Bühne am Oberen Stadtplatz (3): 19 Uhr Spinnenfrau 19.30 Uhr Hofbergjugend /Graculi Exsultanti 20.30 Uhr Agnes-Bernauer-Tanzgruppe 21 Uhr Spinnenfrau 21.30 Uhr Marbun Gaukeley 23 Uhr Akrobatik-Feuershow

Bühne Hubmannstraße (4): 19 Uhr Kiepenkasper 19.30 Uhr Mandara 20 Uhr Marbun Gaukeley 21 Uhr Kiepenkasper 21.30 Uhr Mandara

Stadtpfarrkirche: 23.15 Uhr Mitternachtsandacht bei Kerzenschein

Spitalkirche: 20 Uhr flauti dolci consort (doppelchörige venezianische Musik) 22 Uhr flauti dolci consort (doppelchörige venezianische Musik)

Am Büchel: 19 Uhr Aichacher Zupfschwestern 19.30 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten " mit dem Erzähler Charuun 20 Uhr Kasper der Gaukler 20.30 Uhr Mandara 21.30Uhr "Die böse Nachtgeschichte" mit dem Erzähler Charuun 22 Uhr Kasper der Gaukler 23 Uhr Gebrüder Schlimmm

Für Kinder: 20 Uhr Kostenlose Kinderführung im Lager der Freunde des Mittelalters (Treffpunkt Hubmannstraße )

Der Höhepunkt des musikalischen Programms bei den Mittelalterlichen Markttagen wird wieder die Gruppe Trollfaust mit ihrem archaischen Auftreten sein. Foto: Achim Melber Programm der Mittelalterlichen Markttage – Samstag, 9. September (11 bis 24 Uhr): Festgelände 11.30 Uhr Einzug der Fanfaren 14.30 Uhr Kinderumzug (Start Badgässchen) 21 Uhr Fackelumzug (Start Martinstraße, Ecke Schulstraße) 24 Uhr Nachtwächterruf

Bühne am Schloßplatz (Bühne 1): 12.30 Uhr Tanzgruppe Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg 15.30 Uhr Aichacher Volkstheater mit "Der Kuhdieb" 16 Uhr Hofbergjugend/Graculi Exsultanti 16.30 Uhr Zauberer Fabian le Corbeau 18 Uhr Aichacher Volkstheater mit "Der Kuhdieb" 19 Uhr Trollfaust 20 Uhr Marbun Gaukeley 21 Uhr Trollfaust

Bühne am Unteren Stadtplatz (2): 12.30 Uhr Zauberer Fabian le Corbeau 13 Uhr Marbun Gaukeley 15.30 Uhr Hexe Beltana 16 Uhr Salomes Töchter 17 Uhr Feuervögel 18.30 Uhr Hexe Beltana 19.30 Uhr Salomes Töchter 20.30 Uhr Feuervögel 22.30 Uhr Salomes Töchter & Marbun

Bühne am Oberen Stadtplatz (3): 12 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer 12.30 Uhr Hexe Roxana 14 Uhr Zauberer Fabian le Corbeau 15 Uhr Fanfarenzug Kißlegg 15.30 Uhr Marbun Gaukeley 16.30 Uhr Agnes-Bernauer-Theater 17 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer 18 Uhr Fanfarenzug Kißlegg 18.30 Uhr Agnes-Bernauer-Theater 19.30 Uhr Spinnenfrau 20 Uhr Tanzgruppe Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg 21.30 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer 22 Uhr Akrobatik-Feuershow

Bühne Hubmannstraße (4): 12.30 Uhr Movendum und Freunde 13.30 Uhr Kiepenkasper 14 Uhr Duo Okzitanis 15.30 Uhr Kiepenkasper 16.30 Uhr Movendum und Freunde 17.30 Uhr Kiepenkasper 18 Uhr Duo Okzitanis 19.30 Uhr Zauberer Fabian le Corbeau 20 Uhr Kiepenkasper 20.30 Uhr Duo Okzitanis 21.30 Uhr Kiepenkasper

Stadtpfarrkirche: 18 Uhr Historische Messe 23.15 Uhr Mitternachtsandacht bei Kerzenschein

Spitalkirche: 13 Uhr flauti dolci consort (doppelchörige venezianische Musik) 16 Uhr Aichacher Zupfschwestern 17.30 Uhr Aichacher Zupfschwestern 20.30 Uhr flauti dolci consort (doppelchörige venezianische Musik)

Am Büchel: 12.30 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten" mit dem Erzähler Charuun 13 Uhr Kasper der Gaukler 15.30 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten" mit dem Erzähler Charuun 16 Uhr Duo Okzitanis 16.30 Uhr Kasper der Gaukler 17.30 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten" mit dem Erzähler Charuun 18.30 Uhr flauti dolci consort 19.30 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten" mit dem Erzähler Charuun 22 Uhr "Die böse Nachtgeschichte" mit dem Erzähler Charuun

Kinderspectaculum im Spitalgarten (13 bis 18 Uhr): 12.30 Uhr "Wie kleidet sich ein Ritter?" - Vorführung der Wittelsbacher Ritter 13 Uhr Konzert der Städtischen Musikschule 14 Uhr Tanzgruppe Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg 16 Uhr Angis Kasperltheater "Kasperl und das Zauberschwert" 16.30 Uhr "Wie kleidet sich ein Ritter?" - Vorführung der Wittelsbacher Ritter 17 Uhr flauti dolci consort 17.30 Uhr Angis Kasperltheater "Der blaue Kristall"

Weitere Angebote für Kinder: 14 Uhr Kinderritterturnier am Schloßplatz 14.30 Uhr Kinderumzug (Start Badgässchen) 17 Uhr Kinderritterturnier am Schloßplatz 17 Uhr Kostenlose Kinderführung im Lager der Wittelsbacher Ritter (Treffpunkt Amtsgericht) 17.15 Uhr Steckenpferd stopfen am Schloßplatz

Mittelalterliche Markttage Aichach Umzug Blick in die Bastelwerkstatt. Foto: Angela Kerle Programm der Mittelalterlichen Markttage Aichach am Sonntag, 10. Septe mber (10 bis 18 Uhr): Festgelände 14 Uhr Festumzug (Start am Volksfestplatz) 17.45 Uhr Abschluss auf der Schloßplatzbühne

Bühne am Schloßplatz (Bühne 1): 11 Uhr Hofbergjugend/Graculi Exsultanti 12 Uhr Hexe Beltana 12.30 Uhr Aichacher Volkstheater mit "Der Kuhdieb" 15.30 Uhr Zauberer Fabian le Corbeau 16 Uhr Augsburger Geschlechtertanz 16.30 Uhr Marbun Gaukeley 17.45 Uhr Abschluss der Mittelalterlichen Markttage

Bühne am Unteren Stadtplatz (2): 10.30 Uhr Augsburger Geschlechtertanz 12 Uhr Feuervögel 15.30 Uhr Salomes Töchter 16.30 Uhr Hexe Beltana 17 Uhr Feuervögel

Der Festumzug wird wieder der Höhepunkt der Mittelalterlichen Markttage 2023 in Aichach sein. Foto: Erich Echter Bühne am Oberen Stadtplatz (3): 10.30 Uhr Fanfarenzug Kißlegg 11 Uhr Salomes Töchter 12 Uhr Hexe Roxana 12.30 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer 15.30 Uhr Tanzgruppe Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg 16 Uhr Spinnenfrau 17 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer 17.30 Uhr Spinnenfrau

Bühne Hubmannstraße (4): 10.30 Uhr Movendum und Freunde 11 Uhr Kiepenkasper 12 Uhr Marbun Gaukeley 12.30 Uhr Kiepenkasper 16 Uhr Kiepenkasper 17 Uhr Duo Okzitanis

Spitalkirche: 11.30 Uhr Aichacher Zupfschwestern

Am Büchel: 11.30 Uhr Kasper der Gaukler 12 Uhr Duo Okzitanis 12.30 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten" mit dem Erzähler Charuun 16 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten" mit dem Erzähler Charuun 16.30 Uhr Kasper der Gaukler 17 Uhr Aichacher Zupfschwestern 17.30 Uhr "Wilde Abenteuergeschichten" mit dem Erzähler Charuun

Kinderspectaculum im Spitalgarten (11 bis 18 Uhr): 11 Uhr Angis Kasperltheater "Kasperl und das Zauberschwert" 12 Uhr Zauberer Fabian le Corbeau 12.30 Uhr Musikgarten Gallenbach 15.30 Uhr Angis Kasperltheater "Der blaue Kristall" 16 Uhr Duo Okzitanis - Mittelaltertänze zum Mitmachen für die ganze Familie 16.30 Uhr "Wie kleidet sich ein Ritter?" - Vorführung der Wittelsbacher Ritter

Weitere Angebote für Kinder: 11 Uhr Kostenlose Kinderführung im Landsknechtslager der frommen Rotten (Treffpunkt Jahrtausendweg) 17 Uhr Kinderritterturnier am Schloßplatz 17.15 Uhr Steckenpferd stopfen am Schloßplatz

Themen folgen