Mobile Terrorsperren sollen künftig Veranstaltungen in Aichach schützen

Die Stadt Aichach will Veranstaltungen wie das Stadtfest oder die Kunstnacht besser schützen. Sie schafft mobile Terrorsperren an. Rund 160.000 Euro will sie dafür 2026 investieren. Am Montagabend wurde der Finanzausschuss des Stadtrats darüber informiert.

Wo fröhlich gefeiert wird, kommen viele Menschen zusammen. Genau das kann große Veranstaltungen aber zum Ziel von Angriffen machen. Ordnungsamtsleiter Stefan Beer sah im Finanzausschuss insbesondere in Fahrzeugangriffen, sogenannten Überfahrtaten, ein ernst zu nehmendes Risiko. Auch Fahrfehler oder medizinische Notfälle seien denkbar.

Bislang nutzt Aichach „Legosteine“ oder Fahrzeuge

In Aichach müssen bei größeren Veranstaltungen am Stadtplatz die Einfahrten an den beiden Stadttoren, am Danhauserplatz bei der Stadtpfarrkirche und am Tandlmarkt abgesichert werden. Bislang hat die Stadt sie mit großen Betonklötzen, sogenannten Legosteinen, abgesichert. Die seien aber „nicht das optimale Mittel“, so Beer. Im Gegenteil: Sie könnten im Ernstfall durch den Aufprall eines Fahrzeugs in den Veranstaltungsbereich geschoben oder sogar zu einem Geschoss werden, erklärte der Ordnungsamtsleiter. Fahrzeuge, die ebenfalls in die Zufahrten gestellt wurden, seien ebenfalls nicht ideal.

Mitte Mai hat die Stadt deshalb die mobilen, liegenden Terrorsperren getestet, die sich die Stadt Friedberg zugelegt hat. Auf- und Abbau sind zwar arbeitsintensiv, dennoch haben sie Vorteile. Sie können schon Tage vorher aufgebaut und dann zum Veranstaltungsbeginn aktiv gestellt werden. Die rot gestreiften Segmente können in liegendem Zustand einfach überfahren werden. Sind sie hochgeklappt, können sie auch größere Fahrzeuge stoppen. Rettungskräfte wie Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst können die Klappen in kurzer Zeit wieder einfahren.

Habermann: Kostengünstig und praktibel

Bereits im Juni hat die Stadt zwei mobile, kegelförmige Sperren für rund 19.000 Euro angeschafft. Sie können mit einem Kran mittig in die Stadttore gestellt werden. Für die Einfahrten am Tandlmarkt und am Danhauserplatz kauft die Stadt drei weitere dieser kegelförmigen Sperren für je 9.500 Euro und insgesamt neun liegende Fahrzeugsperren für jeweils rund 14.000 Euro. Macht zusammen etwa 160.000 Euro, die die Stadt im nächsten Jahr dafür investieren will.

Bürgermeister Klaus Habermann stellte fest: „Das kostet viel Geld, aber man kommt nicht umhin.“ Das sahen die Ausschussmitglieder genauso. Lothar Bahn (FWG) sah in den Terrorsperren aber eine „trügerische Sicherheit“. Hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht. Josh Stadlmaier (Grüne) sagte: „Alles, was wir tun können, sollten wir tun.“ Für Habermann sind die mobilen Sperren die kostengünstigste und praktikabelste Lösung.