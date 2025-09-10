Albert Erhard löst Ticket für Weltmeisterschaft der Modellflieger in England

Der Kühbacher Modellflieger Albert Erhard reiste in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Wettbewerben. Dabei schaffte er mit einer Platzierung auch, das Ticket für die 2026 anstehende Weltmeisterschaft in England zu lösen. Das Modellflugzeug, mit dem er dort starten will, muss der Kühbacher erst noch bauen.

Los ging seine Wettbewerbstour in Mücke bei Marburg mit dem Internationalen Motorsegler-Treffen. 25 Piloten treffen sich hier jedes Jahr zum freien Fliegen und Erfahrungsaustausch. Weil Sohn Martin heuer berufsbedingt eine Wettbewerbspause macht, sprang Erhards Frau Monika bei der Tour als Helferin ein.

Mit Platz drei löst Albert Erhard das Ticket für den Nationalkader und die WM 2026

Weiter ging es nach Erden an die Mosel auf einen Campingplatz zum Fahrradfahren, wo am Wochenende in Longkamp der zweite Teilwettbewerb und zugleich die Deutsche Meisterschaft des Aero Clubs in der Klasse F4 Vorbildgetreue Motormodelle stattfand. Die ersten drei Platzierungen in der Klasse F4C und F4H bilden im darauffolgenden Jahr den Nationalkader für das Deutsche Team. Platz vier bis sechs sind Nachrücker, falls jemand ausfällt. Mit Platz drei in der Endwertung löste Albert Erhard das Ticket für die 2026 anstehende Weltmeisterschaft in England (Buckminster) und erreichte damit sein erstes Ziel der Wettbewerbstour.

Diese Pokale und Urkunden erhielt der Kühbacher Albert Erhard im Jahr 2025. Foto: Albert Erhard

Eine Woche später ging es für Albert und Monika Erhard nach Österreich zum MBC-Güselsdorf bei Wien. An dem Wettbewerbs-Wochenende wollte der Kühbacher in der österreichischen Klasse RC-Semi Scale Motormodelle und in der DMFV-Expert Klasse wissen, was machbar ist. Beim RC-Semi Scale Wettbewerb belegte er mit seinem Doppeldecker DH 82-Tigermoth mit 2,8 Metern Spannweite mit 0.40 Punkten Rückstand den zweiten Rang. In der DMFV-Expert-Klasse erreichte er Rang eins.

Ende September steht der letzte Wettbewerb an

Ende September steht für das Modellflieger-Paar der letzte Wettbewerb an: die Deutsche Meisterschaft für Reisemotorsegler im 500 Kilometer entfernten Eversberg. Dort wird aufs Neue um eine gute Platzierung gekämpft. Da jetzt der Fahrschein für die 2026 anstehenden World Championship in Buckminster (England) gelöst ist, geht es für die nächsten Monate in den Bastelkeller.

Denn das Modellflugzeug muss erst noch gebaut werden. Es soll eine Pieper PA 22 Colt werden, mit deren Vorbild Sohn Martin schon in Norwegen und Rumänien erfolgreich teilnahm. Circa 700 Baustunden sind abzuarbeiten, damit das Modell mit drei Metern Spannweite und maximal 15 Kilogramm Gewicht bis zum Saisonbeginn flugfertig ist. Die zahlreichen Trainingsflüge wird Albert Erhard beim MF Inchenhofen absolvieren. (AZ)