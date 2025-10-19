Icon Menü
Mofafahrer flüchtet in Affing vor der Polizei

Mühlhausen

Ohne Licht auf dem Kleinkraftrad: Jugendliche flüchten vor Polizei

Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer versucht, im Affinger Ortsteil Mühlhausen vor der Polizei zu flüchten. Bei der Fahrt kommen mehrere Verstöße zusammen.
    Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer hat auf einer Fahrt mit dem Leichtkraftrad mehrere Verstöße begangen.
    Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer hat auf einer Fahrt mit dem Leichtkraftrad mehrere Verstöße begangen. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Gleich mehrere Verstöße sind am Samstag im Affinger Ortsteil Mühlhausen bei einer Fahrt eines 15-Jährigen mit einem Kleinkraftrad zusammengekommen.

    Wie die Polizei berichtet, fiel das Fahrzeug einer Streifenbesatzung auf, weil es ohne Licht gegen 23 Uhr auf dem Seeweg unterwegs war. Der 15-jährigen Fahrer versuchte laut Polizei sich vor der Kontrolle zu flüchtete. Die Polizisten konnten ihn jedoch stellen.

    Sozia trägt keinen Helm

    Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass seine 13-Jährige Sozia keinen Helm trug. Außerdem war ein falsches Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht.

    Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung sowie der Straßenverkehrsordnung. (bac)

