Ohne Licht auf dem Kleinkraftrad: Jugendliche flüchten vor Polizei

Gleich mehrere Verstöße sind am Samstag im Affinger Ortsteil Mühlhausen bei einer Fahrt eines 15-Jährigen mit einem Kleinkraftrad zusammengekommen.

Wie die Polizei berichtet, fiel das Fahrzeug einer Streifenbesatzung auf, weil es ohne Licht gegen 23 Uhr auf dem Seeweg unterwegs war. Der 15-jährigen Fahrer versuchte laut Polizei sich vor der Kontrolle zu flüchtete. Die Polizisten konnten ihn jedoch stellen.

Sozia trägt keinen Helm

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass seine 13-Jährige Sozia keinen Helm trug. Außerdem war ein falsches Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung sowie der Straßenverkehrsordnung. (bac)