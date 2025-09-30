Foodtruck: Caritas und Familie Mahr setzen Angebot fort

Ein besonderer Foodtruck wird ab Oktober erneut einmal im Monat am Caritas-Haus in der Bahnhofstraße in Aichach haltmachen. Der Caritasverband Aichach-Friedberg und die Unternehmerfamilie Mahr aus Friedberg setzen damit ihr „Good Foodies“-Programm fort.

Ende Mai waren der Foodtruck „Herr von Schwaben“ und Jims Pizza bereits in Aichach zu Gast, „Herr von Schwaben“ einmal auch in Friedberg. Bei dem Projekt geht es darum, dass ein „Good Foodie“ etwas mehr als den Normalpreis für ein Essen bezahlt, damit „Foodies in Need“ (Bedürftige) das Essen zu einem günstigeren Preis kaufen können.

Während des Sommers haben der Caritasverband und die Familie Mahr überlegt, wie das Projekt fortgeführt werden kann. Beide Seiten waren mit dem Testlauf und dem Ergebnis der bisherigen drei Aktionen sehr zufrieden und beschlossen, ab Oktober monatlich einen Foodtruck zum Caritas-Haus nach Aichach kommen zu lassen. Zu ihrem Bedauern mussten sie den Standort in der Bahnhofsstraße in Friedberg aus logistischen Gründen streichen.

Die Organisatoren, dieser in Deutschland bislang einzigartigen Aktion haben das Konzept aufgrund der Erfahrungen vom Mai weiter verbessert und hoffen, dass sich noch mehr „Good Foodies“ beteiligen, damit Bedürftige davon profitieren können.

Abwechselnd wird mit insgesamt vier verschiedenen Foodtruck-Unternehmern zusammengearbeitet: HVS Schwäbisch, Jims Pizza/Burger, Spice in Town Currys und Chefbox loaded Fries. Den Anfang macht am 7. Oktober von 11.30 bis 14 Uhr HVS Schwäbisch, der schwäbische Spezialtäten anbieten wird.

Die Termine für ein weiteres Jahr sind bereits anberaumt. Die weiteren Termine bis Jahresende: 4. November Jims Burger und 2. Dezember Spice in Town Currys. (twe)