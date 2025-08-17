Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Schwer, aber nicht lebensbedrohlich ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr zwischen dem Altomünsterer Ortsteil Kiemertshofen (Landkreis Dachau) und dem Sielenbacher Ortsteil Tödtenried.

Der 33-jährige Motorradfahrer war mit seiner Ducati unterwegs von Kiemertshofen nach Tödtenried, als ein Auto von rechts aus einer Ausfahrt herausfuhr. Der 66-jährige Autofahrer übersah den Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte und ihm in die linke Seite fuhr, so die Polizei.

Rettungshubschrauber bringt Motorradfahrer in Klinikum

Der 33-jährige Motorradfahrer kam zu Sturz und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rechts der Isar gebracht. (bac)