Motorradfahrer schwer verletzt bei Unfall mit 82-jährigem Autofahrer in Hebertshausen

Hebertshausen

Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Beim Abbiegen übersieht ein 82-jähriger Autofahrer einen Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß wird der Kradfahrer schwer verletzt. Auto und Motorrad gehen in Flammen auf.
    Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag bei Hebertshausen ereignet.
    Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag bei Hebertshausen ereignet. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Im Gemeindegebiet Hebertshausen (Landkreis Dachau) ist es am Sonntag kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

    Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 82-jähriger Autofahrer auf der Moosstraße von Hackermoos kommend in Richtung der Einmündung zur Staatsstraße 2339 und wollte an dieser nach links in Richtung Ampermoching abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen, welcher mit seinem Kraftrad der Marke Triumph auf der Staatsstraße 2339 von Ampermoching nach Haimhausen unterwegs war.

    Motorrad und Auto geraten in Brand

    Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer stürzte. Sein Fahrzeug fing aufgrund auslaufender Betriebsstoffe Feuer, welches daraufhin auch auf das Auto übergriff.

    Der leicht verletzte Autofahrer und seine unverletzte Beifahrerin, seine 75-jährige Ehefrau, konnten sich aus dem Fahrzeug befreien. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und musste von hinzugerufenen Streifenbeamten der Polizeiinspektion Dachau sowie einem weiteren Ersthelfer von den brennenden Fahrzeugen weg an den Fahrbahnrand gerettet werden. Er wurde im weiteren Verlauf mittels eines Rettungshubschraubers in eine Unfallklinik gebracht.

    Rettungshubschrauber im Einsatz

    An den beiden ausgebrannten Fahrzeugen entstand Totalschaden im fünfstelligen Bereich. Auto und Motorrad wurden von einem Abschleppdienst abgeholt. Zudem entstand durch den Brand auch an der Fahrbahndecke ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

    Die Staatsstraße musste für Unfallaufnahme und anschließende Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst samt -hubschrauber waren auch Kräfte der örtlichen Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei vor Ort. (bac)

