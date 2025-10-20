Icon Menü
Motorradfahrer überschlägt sich bei Affing und erleidet schwere Verletzungen

Affing

Motorradfahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Ein 38-Jähriger verliert zwischen Affing und Katzenthal die Kontrolle über sein Motorrad, kommt von der Straße ab und überschlägt sich mehrmals. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
    Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Affing zugezogen.
    Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Affing zugezogen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Schwere Verletzungen hat ein 38-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12 Uhr bei Affing erlitten, berichtet die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

    Motorradfahrer wird bei Affing schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt

    Der 38-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von Affing kommend in Richtung Katzenthal. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer Kurve kurz nach Affing die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich mehrmals. In der Folge erlitt der 38-Jährige schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden. (bac)

