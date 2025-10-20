Motorradfahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 38-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12 Uhr bei Affing erlitten, berichtet die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Motorradfahrer wird bei Affing schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt

Der 38-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von Affing kommend in Richtung Katzenthal. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer Kurve kurz nach Affing die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich mehrmals. In der Folge erlitt der 38-Jährige schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden. (bac)