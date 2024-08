Autofahrerin übersieht Gegenverkehr beim Überholen: Schwerer Unfall

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen am Samstag schwer verletzt worden. Die 39-Jährige war gegen 13.50 Uhr auf der Staatsstraße 2047 von Oberbernbach in Richtung Motzenhofen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, überholte sie an einer Kurve einen anderen Wagen und übersah dabei offenbar ein entgegenkommendes Auto.

Unfall bei Motzenhofen: Auto überschlägt sich, Fahrerin vorübergehend in Lebensgefahr

Als sie scharf auswich, prallte sie gegen den Wagen, den sie gerade überholen wollte. Beide Autos kamen von der Straße ab. Der Wagen der 39-Jährigen überschlug sich im angrenzenden Feld mehrmals und wurde erheblich beschädigt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in das Universitätsklinikum Augsburg.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag ist die Frau inzwischen außer Lebensgefahr. Die 29-jährige Fahrerin des zweiten Wagens, der von der Straße abkam, wurde leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. (nsi)