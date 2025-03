Seit 40 Jahren aktiv bei der Feuerwehr Motzenhofen

Zur Generalversammlung der Feuerwehr blickte Vorsitzende Josef Praedel auf das Vereinsjahr 2024 zurück. Unter anderem wurde ein Kaffeekränzchen am Faschingsdienstag, das Dorffest sowie ein bayerischer Abend veranstaltet. Auch für heuer sind diverse Aktivitäten sowie ein Vereinsausflug nach Nürnberg geplant. Für verstorbene Vereinsmitglieder wird aktuell ein weiteres Totenband für die Vereinsfahne beschafft, das Ehrenmitglied Jakob Kulper stiftet. Für die Modernisierung der Kirchenglocken in der Filialkirche Motzenhofen spendet der Verein 500 Euro. Kommandant Benjamin Höß berichtete, dass es aktuell 26 aktive Mitglieder gibt, welche 2024 zu zwölf Einsätzen alarmiert wurden. Laut Bürgermeister Xaver Ziegler schreitet die Umsetzung des Feuerwehrkonzepts in der Gemeinde voran und in Motzenhofen starten Gespräche für eine Erweiterung der Fahrzeughalle. Stefan Witzenberger sowie Georg Fehrer wurden für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt.

