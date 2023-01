Feuerwehren löschen brennenden Baumstumpf im Waldgebiet bei Anwalting

Ein Anwohner sieht in einem Waldgebiet zwischen Mühlhausen und Anwalting einen Feuerschein. Feuerwehrleute finden einen brennenden Baumstumpf und kontrollieren die Umgebung.

Die Feuerwehren aus Mühlhausen, Anwalting und Aulzhausen (Gemeindegebiet Affing) mussten am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr einen brennenden Baumstumpf im Waldgebiet am Anwaltinger Weg löschen. Wie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen, Sandro Herold, mitteilt, hatte ein aufmerksamer Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Dieser hatte in dem Waldgebiet einen Feuerschein gesehen.

Nach Herolds Angaben erkundeten die Feuerwehrleute zuerst die Einsatzstelle, die etwa 50 Meter höher als das Straßenniveau und in steilem Terrain lag. Dort wurde der brennende Baumstumpf entdeckt. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit Kleinlöschgerät eingeleitet. Im weiteren Verlauf kam laut Herold ein handgeführtes C-Strahlrohr zum Einsatz.

Waldgebiet wird mit Wärmebildkamera durchsucht

Nach Abschluss der Brandbekämpfung führten die Einsatzkräfte großflächige Nachlöscharbeiten durch. Dabei wurde der Bereich auch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Eine spätere Brandnachschau sei ohne Erkenntnisse geblieben, so Herold.

Im Einsatz war neben oben genannten Feuerwehren auch die Polizei. Wie Letztere auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte, gibt es derzeit keine Erkenntnisse, warum der Baum zu kokeln begonnen habe. (AZ)