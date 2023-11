Eier und Graffiti: Unbekannte verunstalten Fassade der Realschule Affing

Die Täter bewerfen die Affinger Realschule in Bergen mit Eiern. An der Fassade prangen Schriftzüge mit schwarzer Farbe. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte die Fassade der Affinger Realschule in Mühlhausen-Bergen verunstaltet. Sie richteten einen geschätzten Schaden in hoher dreistelliger Höhe an.

Laut Polizei geschah die Tat zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch. Die Täter bewarfen die Fassade mit Eiern und trugen mit schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge auf. Die Aichacher Polizei erbittet Hinweise unter 08251/8989-0. (AZ)