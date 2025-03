Der TSV Mühlhausen zeichnet langjährige Mitglieder aus

Die Mitgliederversammlung des TSV Mühlhausen war mehr als nur ein Pflichttermin. Der Vorstand Johann Tischer konnte die Wiederöffnung der Sportgaststätte unter dem neuen Pächter Mario Schaller, unterstützt von seiner Mutter Meggie und seinem Team, sowie unter dem neuen Namen Herz‘l Alm, vorstellen. Der TSV Mühlhausen hat derzeit 484 Mitglieder, von denen 71 an der Versammlung teilnahmen.

Der Verein verzeichnet ein erfreuliches Wachstum, besonders die jüngsten Kicker der Bambini-Mannschaft bringen frischen Wind in die Fußballabteilung. Und der Verein denkt an morgen: Ein Kinderspielplatz soll schon bald das Vereinsgelände bereichern. Das Sommernachtsfest und die Weihnachtsfeier waren sehr gut besucht und sollen auch in diesem Jahr durchgeführt werden. Die Abteilungen Fußball, Fitness, Tennis und Wandern berichteten über das umfangreiche Sportangebot des Vereins.

Der Kassier des Hauptvereins, Markus Tischer, berichtete über einen schmalen Gewinn im abgelaufenen Jahr. Dies zeigt sehr deutlich, dass die im vergangenen Jahr beschlossene Beitragserhöhung, die seit Januar gilt, dringend notwendig war. Der TSV hat sich ein frisches, modernes Gesicht gegeben. Mit überwältigender Mehrheit wurde ein neues Vereinswappen beschlossen. Vorsitzender Tischer ehrte 33 Mitglieder für 20, 30, 40, 50 und sogar 60 Jahre Vereinstreue. Das ist nicht nur ein Jubiläum, das ist ein Beweis für die außergewöhnliche Gemeinschaft, die diesen Verein ausmacht.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.