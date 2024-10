Die Ampel ist an: Doch gleich am ersten Morgen gibt's ein Verkehrschaos

Seit Dienstagnachmittag ist die neue Ampel an der Kreuzung zum Gewerbegebiet in Mühlhausen in Betrieb. Die Inbetriebnahme stand unter keinem guten Stern. Schon am Nachmittag hatte es Probleme gegeben. Am Mittwochmorgen herrschte dann ein regelrechtes Chaos. Es zog sich ein Stau durch den gesamten Affinger Ortsteil bis hinauf zur Realschule in Bergen. Empörte Reaktionen folgten prompt. Bereits am frühen Vormittag signalisierte das Staatliche Bauamt Augsburg, dass das alles so nicht gedacht ist und geändert werden muss. Ein Sprecher schilderte, was nun geschieht.

