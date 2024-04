Mühlhausen

12:00 Uhr

Eine Ampel für Mühlhausen: Ab Montag ist mit Behinderungen zu rechnen

Das Einbiegen in die Staatsstraße ist in Mühlhausen zu den Stoßzeiten am Morgen und Abend kaum möglich. Das soll die geplante Lichtsignalanlage ändern. Ab Montag kann es wegen des Baus zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die provisorische Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet steht. Am Montag starten die Arbeiten an der Kreuzung in Mühlhausen. Es gibt Einschränkungen für den Verkehr.

Die Vorarbeiten sind mit dem Ende dieser Woche erledigt. Ab Montag starten in Mühlhausen ( Affing) die ersten Arbeiten an der Ortsdurchfahrt für den Umbau der Kreuzung auf Höhe des Gewerbegebietes Unterkreuthweg. Ab dann müssen sich Verkehrsteilnehmer wegen des Einbaus einer Lichtsignalanlage auf Behinderungen einstellen. Die Ortsdurchfahrt bleibt allerdings mindestens einspurig befahrbar. Ebenfalls weiter möglich, wenn auch mit Einschränkungen, ist die Zufahrt ins Gewerbegebiet – auch für Lastwagen. Die Ausfahrt allerdings nicht. Sie erfolgt über einen eigens ausgebauten Wirtschaftsweg in Richtung Staatsstraße 2381, die aus Richtung Rehling kommt und in die Ortsdurchfahrt Mühlhausen mündet. Die Ampel soll die Verkehrsprobleme in Mühlhausen regulieren Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Bushaltestelle in Richtung Augsburg stets wechselseitig in Betrieb bleibt. Für Passanten werden provisorische Wege hergestellt. Möglich, aber ebenfalls mit Einschränkungen, sind auch die Zu- und Ausfahrt über den Seeweg Richtung Wohngebiet "Am Schwarzgraben" und dem dortigen Campingplatz. Von der Lichtsignalanlage erhofft sich die Gemeinde Affing, die Verkehrsprobleme in der viel befahrenen Ortsdurchfahrt besser in den Griff zu bekommen. Nach rund zehn Jahren der Diskussion und Planung hatte der Gemeinderat im vergangenen Oktober die Lichtsignalanlage und den damit verbundenen Kreuzungsumbau beschlossen. Die Herausforderung bei diesem Projekt für Planer und Bauarbeiter ist die Tatsache, dass die Ortsdurchfahrt während der Arbeiten in Betrieb bleiben muss. Das war eine Forderung des Staatlichen Bauamts wegen der Bedeutung der Straße. Lediglich zum Ende der Arbeiten in der zweiten Septemberhälfte muss der Knotenpunkt für etwa eine Woche komplett gesperrt werden, damit die Asphaltdecke aufgebracht werden kann. Lesen Sie dazu auch Affing Affinger Ortsdurchfahrt wird für drei Wochen gesperrt

