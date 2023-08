Es bleibt bei Tempo 70 am Ortseingang von Mühlhausen

Plus Die Verkehrsmessungen sind abgeschlossen. Den Behörden zufolge liegen die Ergebnisse am Mühlhauser Ortseingang im Rahmen. Die Unzufriedenheit bleibt.

Alles andere als glücklich sind die Anwohner mit der neuen Verkehrsregelung am Ortseingang von Mühlhausen aus Richtung Rehling. Laut Gemeinderat Gerhard Faltermeier jedenfalls haben sie ein "massives Problem", seit der Verkehr dort schneller fließen darf. Dabei geht es vor allem um das Thema Lärm.

Im vergangenen Herbst hatten die Behörden die Ortstafel von Mühlhausen in Richtung Ortsmitte versetzt. Vorher war auf Höhe der Bebauung östlich der Staatsstraße nur Tempo 50 erlaubt, seit November darf 70 gefahren werden. Nachdem aus Mühlhausen und aus dem Gemeinderat Kritik kam, stimmte die Verkehrsbehörde am Landratsamt einer Überprüfung zu. Diese ist jetzt erfolgt.