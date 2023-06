Mühlhausen

vor 33 Min.

Feuerwehr-Jubiläum: Am Wochenende geht es in Mühlhausen hoch her

Das Festzelt für das Jubiläumswochenende "125 Jahre Feuerwehr Mühlhausen" ist schon geschmückt. Foto: Sandro Herold, Feuerwehr Mühlhausen