Mühlhausen

vor 17 Min.

Feuerwehr Mühlhausen feiert 125-Jähriges zwischen Tradition und Moderne

Plus Beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Mühlhausen feiern unzählige Kameraden aus dem Umland mit. Vom Patenverein aus Gebenhofen kommen besonders viele Gäste. Der Pfarrer sorgt für einen Lacher.

Von Christine Schmid-Mägele

Wer in den vergangenen Wochen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen auf Social-Media-Kanälen gefolgt ist, hat einen kleinen Einblick in die umfangreichen Vorbereitungen für das Jubiläumsfest zum 125-jährigen Bestehen am Wochenende erhalten. Rund drei Jahre – Corona hat das Ganze ein gutes Jahr verlängert – haben die Vorbereitung gedauert. Zahlreiche Gäste aus nah und fern – eine Feuerwehrabordnung kam sogar bis vom Bodensee – feierten jetzt mit den Mühlhauser Kameradinnen und Kameraden.

Am Freitag begann das Festwochenende mit einer Blaulichtparty mit einigen hundert Besucherinnen und Besuchern. DJ LA sorgte für tolle Stimmung und auch der Barbetrieb wurde rege genutzt. Der Fassanstich am Freitagabend mit Schirmherr, Bürgermeister Markus Winklhofer und dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger sowie der Partyabend mit der Band „Get That“ bescherten den Veranstaltern ebenfalls sehr gute Besucherzahlen. Die Musikkapelle „Da Oa und die Andan“ vom Musikverein Hauswies sorgten für die gute Stimmung beim Fassanstich.

