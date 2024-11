Feuerwehr Mühlhausen und THW Friedberg sind fit

Teamgeist, Ehrgeiz, sportliches Können und Freude an gemeinsamer Leistung – das stand im Mittelpunkt für die Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen (Gemeinde Affing) und dem Technischen Hilfswerks (THW), Ortsverband Friedberg. Gemeinsam traten sie zur Abnahme des Deutschen Feuerwehr-Fitness-Abzeichens (dFFA) an. Ein Parcours testete ihre Koordination, im Kraftbereich konnten sie zwischen Disziplinen wie Liegestützen (Jugend), Beugehang oder Klimmzügen wählen. Den Abschluss bildete ein Drei-Kilometer-Lauf (Jugend), ein Fünf-Kilometer-Lauf oder 20 Kilometer Radfahren. Alle Teilnehmer erreichten Leistungsstufen in Bronze, Silber und Gold. Auch im kommenden Jahr wollen alle wieder antreten – dann mit dem gemeinsamen Ziel, noch besser zu werden.

