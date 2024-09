Keller- und Dachstuhlbrand: Feuerwehr und Rettungsdienst üben den Ernstfall

Um für Einsatzsituationen noch besser gerüstet zu sein, übten die Feuerwehren aus Mühlhausen und Gebenhofen (Gemeinde Affing) gemeinsam mit dem Rettungsdienst Bäuerle. Eine Besonderheit dabei war, dass in einem für den Abriss vorgesehenen Gebäude unter realen Bedingungen trainiert werden konnte.

In zwei anspruchsvollen Szenarien wurden sowohl ein Brand im Keller als auch im Obergeschoss des Gebäudes simuliert. Durch den bevorstehenden Abriss war es für die Feuerwehren besonders hilfreich, mit gefüllten Schläuchen vorzugehen. Das stellte vor allem für die Atemschutzgeräteträger eine realitätsnahe Situation dar, da auch die Sicht durch Kunstnebel stark eingeschränkt war. Neben der angenommenen Brandbekämpfung galt es zudem, vermisste Personen zu retten und dem Rettungsdienst zu übergeben. Dieser übernahm anschließend die medizinische Versorgung. Unterstützt wurden die notwendigen Maßnahmen durch Kräfte der Feuerwehren.

Wasserversorgung bricht zusammen, Einsatzfahrzeuge kommen kaum durch

Aber auch außerhalb des Gebäudes wurde durch die Übungsleitung für anspruchsvolle Tätigkeiten gesorgt. So verlangten Einspielungen, wie zum Beispiel das Zusammenbrechen der Wasserversorgung, ein schnelles Umdenken und somit die Wasserentnahme aus einem nahen Bach. Ebenfalls wurden mittels Leitern weitere Zugangsmöglichkeiten zum Gebäude geschaffen. Die Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge waren aufgrund parkender Autos und die dadurch verengte Straße ebenfalls gefordert.



Ein weiterer Schwerpunkt lag im Thema Führung. So wurden insbesondere die Absprachen zwischen den jeweiligen Einheitsführern der Feuerwehr geübt – aber auch mit dem Rettungsdienst. Die realen Bedingungen stellten gerade für die jüngeren Führungskräfte eine gute Möglichkeit zum Üben dar. Der Rettungsdienst nutzte die Übung für das Training der aktuellen Notfallsanitäter.



Verbesserungspunkte, Nachfragen und Ideen wurden in den anschließenden Feedbackrunden sowohl im Führungskreis wie auch in der großen Mannschaft besprochen. Ein großer Dank galt neben den Teilnehmern der Feuerwehren und des Rettungsdienstes insbesondere den Organisatoren der Übung. (AZ)