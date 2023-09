Gefahrgut-Einsatz: Bei Betriebsunfall läuft saure Flüssigkeit aus

In einer Spedition beschädigt ein Mitarbeiter mit dem Gabelstapler einen Behälter. Der Inhalt läuft komplett aus. Die Feuerwehren verhüten Schlimmeres.

Ein Betriebsunfall in einer Spedition in Mühlhausen hat in der Nacht zum Samstag einen Gefahrgut-Einsatz mehrerer Feuerwehren nötig gemacht. Dabei war saure Flüssigkeit ausgelaufen.

Laut Polizei ereignete sich der Betriebsunfall gegen 2.40 Uhr im Lagerraum der Spedition. Demnach hatte ein Mitarbeiter mit dem Gabelstapler einen 500 Liter fassenden IBC-Behälter beschädigt. Deshalb lief der Inhalt, eine saure Flüssigkeit, die unter Gefahrgut fällt, komplett aus.

Die Feuerwehr bindet die Gefahrgut-Flüssigkeit und entsorgt sie

Die Feuerwehren konnten der Polizei zufolge in Absprache mit dem Katastrophenschutz die Flüssigkeit binden und entsorgen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es gelangte keine Flüssigkeit ins Abwasser oder Grundwasser. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Im Einsatz war nehmen mehreren Feuerwehren auch die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung der Feuerwehr und die Kreisbrandinspektion. (AZ)