Großer Ansturm bei den Wandertagen

Bei strahlendem Sonnenschein und schwülwarmen Temperaturen ging es in Affing wieder auf die Strecke. Zum mittlerweile 32. Mal veranstaltete die Wanderabteilung des TSV Mühlhausen ihre alljährlichen Wandertage. Zwei Tage lang konnte man auf der sechs oder auf der zehn Kilometer langen Strecke seine Runde drehen und anschließend in der Turnhalle der Grundschule Affing einkehren.

Viele sind seit vielen Jahren dabei und kommen alle Jahre wieder zu den Mühlhausern. Einer der treuen Wanderer erinnert sich am Sonntag sogar noch daran, dass vor 22 Jahren der damalige Wanderwart Josef Benkart während der Wandertage verstarb. Seitdem hat die Wanderung den Beinamen Josef-Benkart-Gedächtniswanderung. Seine Frau Ottilie ist immer noch dabei und hält regelmäßig auf der Zehn-Kilometer- Stempelstelle die Stellung.

Die Mannschaft in Mühlhausen hält zusammen

Die Mannschaft der Wanderabteilung kennt sich halt seit vielen Jahren und hält zusammen. Ohne diesen Zusammenhalt ginge es auch nicht, wie der aktuelle Wanderwart Hans Fischer feststellt. Nur durch das Zusammenhelfen so vieler Hände lässt sich die Veranstaltung stemmen. Manch eine der Kuchenbäckerinnen backt da schon einmal sieben Kuchen für ein Wochenende. Die braucht man auch, gingen doch dieses Mal über 60 Kuchen und Torten über die Theke.

Bei den Wandertagen des TSV Mühlhausen gab es wieder Preisträger: (von links) Hans Fischer, der Wanderwart, mit den Vertretern von Ansbach, Crailsheim, Taufkirchen an der Vils und Großmehring Foto: Christina Thurner-Toetz

Dabei werden die aktiven Wanderer der Abteilung immer älter und wie in vielen Vereinen fehlt der Nachwuchs. Dies zwingt immer mehr Vereine zum Aufgeben. So weit ist man bei den Mühlhausern noch nicht und hofft, auch im kommenden Jahr wieder am Start zu sein. In ganz Schwaben gibt es nur noch eine Handvoll Vereine, die eigene Wandertage veranstalten. Man bemerke, dass Vereine von immer weiter her nach Affing fahren, so Hans Fischer. Waren es vor einigen Jahren noch hauptsächlich die Vereine der näheren Umgebung, die kamen, so erstreckt sich das Einzugsgebiet heute von Ansbach bis nach Strass im Zillertal. Aber auch mit Weitgereisten lässt sich eine Halle füllen und jeder, der Freude am Wandern hat, ist willkommen.

Vom Ansturm wird der Wanderwart überrascht

Mit so einem großen Ansturm, wie diesmal hatte Fischer tatsächlich nicht gerechnet. Besonders am Sonntag war die Turnhalle voll und das Küchenteam musste ordentlich schwitzen, um alle satt zu bekommen. Die größte Wandergruppe kam in diesem Jahr mit 67 Wanderern aus Crailsheim, gefolgt von Großmehring mit 42 Teilnehmern und Taufkirchen an der Vils mit 35 Wanderern. Auch aus Ansbach kam ein Bus mit 33 Leuten. Als Nächstes steht der Gegenbesuch der Mühlhauser in Crailsheim auf dem Programm.