Mühlhausen

16:48 Uhr

Nach Unfall erst recht: Mühlhauser Burschen und Madl planen nächsten Maibaum

Beim Aufstellen mit einem Kran stürzte am Montag in Mühlhausen der Maibaum zu Boden. Er war nicht mehr zu gebrauchen.

Plus Beim Aufstellen mit dem Autokran ist in Mühlhausen der Maibaum zu Boden gekracht. Der Schrecken ist groß. Wie geht es den Veranstaltern am Tag danach?

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Erst die Freude auf ein schönes Fest, dann ein Riesenschrecken und großer Frust: So erlebten die Mitglieder des Burschen- und Madlvereins Mühlhausen-Aulzhausen den 1. Mai. Der Maibaum war in der Ortsmitte beim Aufstellen per Autokran urplötzlich krachend zu Boden gestürzt. Auch am Tag danach ist die Frage nach der Ursache ungeklärt. Unsere Redaktion wollte von den Verantwortlichen wissen, ob sie den Unfall, bei dem keine Personen zu Schaden gekommen waren, schon verdaut haben.

Vorsitzender Stephan Kigle hörte sich am Dienstagmittag schon wieder fröhlich an. Er erzählte erfreut, dass das Fest, das der Verein trotz des Unglücks durchgezogen hatte, sogar noch richtig super gewesen sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen